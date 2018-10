Hanna Verboom maakt serie over plastic soep

Tijdens de expeditie deden diverse bekendheden onderzoek naar de ’plastic soep’ in de Europese zeeën. Verboom maakte eerder dit jaar een interviewserie met National Geographic over plastic vervuiling en was nauw betrokken bij de #stopmetplastic campagne. Behalve de actrice stapt ook Kiko Matthews, de Britse wereldrecordhoudster solo-oceaanroeien, aan boord.

De data die tijdens de tocht eerder dit jaar zijn verworven zullen worden gedeeld met verschillende internationale organisaties, waaronder het Amerikaanse 5 Gyres Instituut, die plasticvervuiling in zeeën en oceanen wereldwijd in kaart brengt. De zeiltocht was een samenwerking met Plastic Change, de leidende organisatie in Denemarken op het gebied van plasticvervuiling. Het is de vijfde expeditie van de onlangs twee jaar oud geworden stichting.