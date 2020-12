Viel prinses Diana echt voor Franse president?

Valéry Giscard d'Estaing vergezelt prinses Diana tijdens een benefietavond in 1994 in Parijs. Ⓒ Getty Images

De woensdag overleden Franse oud-president Valéry Giscard d’Estaing was een ware verzetsheld, een gewaagd politiek hervormer én een liefhebber van het vrouwelijk schoon. Hoewel getrouwd was hij niet gebonden aan slechts één vrouw. Zelfs prinses Diana zou voor zijn charmes zijn gevallen. Of is dit verhaal tóch niets meer dan een smeuïge fantasie?