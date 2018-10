Ex-K3 Kristel spreekt Karen en Josje zelden

Karen, Josje en Kristel leken onafscheidelijk, maar sinds het drietal is vervangen door Hanne, Marthe en Klaasje zijn de vrouwen nog zelden samen. „We hebben een hele mooie tijd gehad”, vertelt Kristel aan RTL Boulevard. „Het is een tijdje geleden dat ik Karen, Josje of Kathleen gezien heb. We spreken elkaar nog wel en appen nog wel eens”, zegt ze over haar oud-collega’s. „Ik denk wel dat het goed gaat met hen.”

Kristel kwam er zelfs via de bladen achter dat Josje zwanger is. „Ik zag onlangs een hele mooie foto van Josje met een hele mooie zwangere buik”, zegt ze. „Ik denk dat iedereen zijn eigen weg gaat. Ik denk er nog wel veel aan, het is voor altijd in je hart. Maar het is niet dat we de deur bij elkaar platlopen. Ik denk ook dat we er alle drie wel tevreden mee zijn.”