Kylie Jenner wil een natuurlijke look

Hoewel ze een poosje geleden had besloten te stoppen met lipfillers, is ze toch weer voor de bijl gegaan. De verpleegster die haar onlangs heeft behandeld, zegt dat Kylie slechts een kleine touch up wilde.

„Mijn filosofie is altijd al geweest dat minder meer is. We zijn dan ook een meer conservatieve, natuurlijke praktijk. Maar natuurlijk hangt de grootte vooral van de patiënt af. Voor Kylie hebben hebben we gekozen voor een natuurlijke look, omdat ze zo mooi van zichzelf is. Veel mensen nemen fillers omdat ze ouder worden en elasticiteit verliezen, maar bij haar heeft het niets met leeftijd te maken. Kylie wil gewoon een pruilmondje.”