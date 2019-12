Paul Elstak terug naar de aussies en de gabbers

Aanleiding voor het feestje is de 25e verjaardag van het hitsucces Rainbow in the Sky. De plaat kwam in september 1995 uit en is na al die jaren nog altijd ’megapopulair’. „Het heeft de tand des tijds doorstaan”, vertelt Paul Elstak over de klassieker, waarvoor hij onlangs nog een platina plaat in ontvangst mocht nemen. „Het nummer klinkt nog steeds alsof het gisteren gemaakt is. Meerdere generaties hebben er wat mee. Niet alleen de jongeren van toen, ook de jongeren van nu vinden het heel tof.” De show 25 Years Rainbow in the Sky is dan ook toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar.

Elstak gaat tijdens het avondvullende stadionconcert voor ’het 90’s-gevoel’ en heeft daarom een rits aan gastartiesten uitgenodigd. Zo zijn onder anderen 2 Brothers on the 4th Floor, DJ Jean, Party Animals, Mental Theo, The Darkraver en Klubbheads van de partij. „Want wat zijn de 90’s zonder hen? Zij moeten er gewoon bij zijn, vond ik. Maar ik heb ook wat artiesten van nu gevraagd, voor de jongere generatie”, doelt de happy hardcore-dj op de komst van bijvoorbeeld Jebroer en The Partysquad. „We gaan voor even terug naar de jaren van de aussies en de gabbers. Maar het wordt geen foute party”, verzekert de dj. „Het wordt een goeie party.”

Middelpunt

Spannend vindt de dj het wel dat hij het middelpunt is van zijn eigen jubileumshow 25 Years Rainbow in the Sky. „Het zijn gigantisch veel mensen joh. En het is meer dan los wat platen draaien. Dit moet een hele show worden met mijn eigen muziek, maar ook gastartiesten en video’s tussendoor.”

Of hij in de toekomst nog eens zo’n grote hit als Rainbow in the Sky zal scoren, verwacht Elstak niet. „Dat succes evenaren, wordt heel lastig. Ik had zelf ook nooit verwacht dat het zo’n hit zou worden. Als iemand me dat toen had verteld, had ik gedacht dat ik voor de gek werd gehouden.”