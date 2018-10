Waanzinnig spannende avond voor Harry Piekema

„Het is een hele kleinschalige, intieme voorstelling. Ik sta heel dicht op het publiek.” Harry houdt van die intimiteit, maar vindt het wel spannend. Vrijdagavond zitten bovendien veel bekenden in de zaal ’en dat is zeven keer zo erg’. „Ze kennen je grappen en weten waar ze op moeten letten.” Daar komt nog eens bij dat Hoogvlieger - over Daedalus, de vader van Icarus - geen vaste tekst heeft. Op die manier hoopt Harry zijn voorstelling actueel en fris te houden. „Dat maakt het driedubbel spannend, want je kan ook afgeleid worden. Ik heb er vandaag alweer dingen bij verzonnen. Iedere keer als ik op ga, denk ik: oké, ik heb geen tekst. En dan sterf je duizend doden. Maar ach, dat hoort ook bij het vak.”

En dan hangt er ook nog eens veel af van de voorstelling van vrijdagavond. Harry hoopt dat de huiskamertheatervoorstelling Hoogvlieger een blijvertje is, maar daarvoor is hij afhankelijk van nieuwe boekingen. „Het balletje moet gaan rollen. Vanavond zit misschien iemand van een ander theater in de zaal. Of iemand die zelf in huis zijn culturele vrienden bij elkaar roept.”

Menselijk drama

Als het aan Harry ligt, speelt hij Hoogvlieger ’een jaar of twee, drie’. „Het is een prachtige mythe. Iedereen kent Icarus wel, maar zijn vader kennen we eigenlijk niet. De reden dat Icarus vliegt en valt is zijn vader, want die heeft de vleugels gemaakt. En hij overleeft het. Dat menselijk drama is heel mooi. En tegelijkertijd gaat het ook gewoon over vaders, zonen en het dagelijks leven.”

Het verhaal van Daedalus vertellen was dan ook een langgekoesterde wens van Harry. „Het is heel fijn om een voorstelling te hebben die je op je repertoire kan houden. Ik vind dit heel leuk werk, een fijn project. Maar er zijn nog zoveel meer mooie dingen om te maken.”

Dat sommige bezoekers Harry nog zullen herkennen als supermarktmanager, deert hem niet. „Natuurlijk word ik naar aanleiding daarvan nog steeds herkend, ik heb het tien jaar gedaan. Het zit in het collectieve geheugen van Nederland”, zegt de acteur, die tussen 2004 en 2014 in de reclames van Albert Heijn te zien was.” Die mensen zullen niet zo snel denken: daar komt iemand een mooi oud Grieks verhaal vertellen. Ik sta gewoon als mezelf op het podium en moet met dat beeld werken. Maar het is niet zo dat het me achtervolgt in mijn werk.”