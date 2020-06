NPO zendt interview Claudia de Breij met Marc de Hond uit

Afgelopen januari begon De Hond aan het project Voortschrijnend inzicht, een marathoninterview over zijn leven, als nalatenschap voor zijn twee kinderen. De theatermaker, presentator en rolstoelsporter wilde zich laten interviewen door 29 verschillende gesprekspartners. Door het coronavirus was het niet mogelijk het project af te maken.

Een van de voorstellingen die wel heeft plaatsgevonden, was het interview met De Breij. Zij sprak De Hond in februari in De Fransche School in Culemborg over zijn leven aan de hand van verschillende televisiefragmenten. Het interview wordt donderdagavond om 21.55 uur uitgezonden op NPO 3.