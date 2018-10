Xelly Cabau van Kasbergen in verwachting

Dolenthousiast schrijft de visagiste: „Wij voelen ons zo gelukkig en gezegend!!! (...) YES WE ARE EXPECTING! Ik kan niet eens beschrijven hoe ik me voel, dat wij een baby mogen hebben en dat met de liefde van mijn leven.”

Eerder dit jaar werd Xelly, de zus van Yolanthe, ten huwelijk gevraagd in Florence door haar vriend Beer Muller. Het is het eerste kindje voor het stel dat sinds 2008 samen is.