Anouk scoort ook in moerstaal

Hoewel het de eerste keer is dat Anouk de albumlijst aanvoert met een Nederlandstalige plaat, is de koppositie van de lijst bekend terrein voor de zangeres. Dertien keer eerder voerde ze de albumlijst aan, in 1997 voor het eerst met haar debuutplaat Together Alone.

Anouk blijft de concurrentie ruim voor. JoeyAK komt met zijn nieuwe plaat HHHK binnen op de tweede plek. De soundtrack van de film A Star Is Born, met Lady Gaga en Bradley Cooper in de hoofdrollen, stijgt een plek en verovert de derde positie. Ook Nielson is met zijn Diamant nieuw in de top tien.

Trench van Twenty One Pilots, dat de lijst vorige week nog aanvoerde, levert acht plaatsen in. Het vierde album van de Amerikaanse band, de eerste waarmee Twenty One Pilots in ons land de nummer 1-positie bereikte, staat in de Album Top 100 van deze week op de negende plek.