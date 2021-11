Premium Het beste van De Telegraaf

Who you’re gonna call? ‘Ghostbusters: Afterlife’: Eigentijds familie-avontuur met nostalgische trekjes

— Wat: actiekomedie — Regie: Jason Reitman — Met: Carrie Coon, Mckenna Grace, Finn Wolfhard

Door Marco Weijers

De jacht op spoken en geesten gaat weer helemaal los.

Het ‘verboden voor spoken’-logo van Ghostbusters heeft zich stevig vastgebeten in ons collectieve geheugen. Net als het antwoord op de vraag: Who you’re gonna call? In Ghostbusters: Afterlife blijkt die kennis echter diep weggezakt. Ook al maakt de proloog duidelijk dat de demonenwereld nog lang niet met ons klaar is.