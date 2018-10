Elizabeth straalt bij bezoek aan winkelcentrum

Ⓒ ANP

Koningin Elizabeth straalde als in haar jongere jaren tijdens een bezoek aan een winkelcentrum in Berkshire. De Britse media kwamen woorden tekort om 'The Queen' te complimenteren. Fris, krachtig en fantastisch waren de kwalificaties voor Elizabeth die gekleed was in een mintgroen ensemble. Haar hoed was versierd met roze rozen.