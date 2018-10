David Guetta begrijpt besluit Hardwell

„De realiteit van het leven van een DJ is niet altijd zoals het publiek die ziet. Het is niet alleen maar ’party, party’. Het is ook eenzaam, uitputtend en er is een enorme druk”, zei David Guetta tegen radio-dj Wietze de Jager. „Succes is ook een drug.” Hij wilde niet klagen, het is tenslotte een mooi leven, maar er waren ook schaduwkanten zoals bijvoorbeeld de zelfmoord eerder dit jaar van Avicii had laten zien. „Dat was verwoestend”, aldus Guetta die in Amsterdam is voor ADE, het grote Dance Event.

In de hotelstudio ging hij los toen hij zelf een track mocht uitkiezen van zijn vorige maand gelanceerde nieuwe album 7. Daarop heeft hij werk staan als David Guetta, de succesvolle dj die al jaren achtereen hit na hit scoort, maar ook nieuw werk dat hij presenteerde als zijn alter ego Jack Back. Guetta vond dat hij te veel een hitmachine was geworden en hij wilde ook wel weer eens iets anders maken. „Ik wilde weer plezier hebben. Fun”, zo vertelde hij. En dat kon makkelijker onder een andere naam.

Intens blij

Dat de keuze viel op een nummer van de Jack Back-kant maakte hem intens blij. „Dank dat jullie dit willen spelen. Het is voor het eerst dat dit op de radio is te horen”, zei Guetta, die meteen naar zijn mobieltje greep om dit historische moment ook voor zichzelf vast te leggen.

De Fransman werd daarna meegesleept naar een televisie-interview om tot slot ook nog een kijkje te nemen in een ’sensory reality cabine’ van Sensiks. Daarin beleefde Guetta - of eigenlijk zijn alter ego Jack Back - zijn nieuwe nummer Pelican in een soort uitgebreide virtuele realiteit. Ruiken, horen, zien, proeven en voelen én het gevoelsmatige zesde zintuig worden in samenhang met de beats geprikkeld en lieten ook Guetta zijn muziek op andere en nieuwe wijze ervaren. „Het is een mooie aanvulling”, meende de dj na de korte belevenis. En weg was hij, naar de volgende afspraak. „Sorry guys, I have to run.”

Yuki Kempees

Yuki, van het dj-trio Kriss Kross Amsterdam, laat vrijdag op Instagram Stories weten dat zijn uitspraak in de Coen en Sander Show aan de vooravond van Hardwells laatste optreden dat Hardwell een half jaar zou stoppen, een vergissing blijkt. „Ik maakte een vergissing bij @radio538 en dacht dat @hardwell voorlopig stopte met draaien voor een half jaar. Is dus niet. @hardwell stopt voor onbepaalde tijd”, aldus Yuki.