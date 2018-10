Cardi B deelt winterjassen uit aan arme gezinnen

Honderden mensen stonden in Brooklyn te wachten op de ster die zelf in de Bronx opgroeide. „Ik wist niet dat het zo groot zou worden”, vertelt Cardi B aan WABC over de grote menigte die de kou trotseerden.

„Ik denk dat ze fantastisch is en ik vind het geweldig dat ze dit doet voor de minderbedeelden”, aldus een van de vele fans.

Cardi B was op uitnodiging van een bevriende mode-ontwerper naar Brooklyn gekomen. Ze heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze voor haar carrière als rapper in een stripclub werkte om financieel onafhankelijk te zijn.