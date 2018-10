Roxeanne Hazes noemt buik na bevalling ’een mooi zooitje’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Zangeres Roxeanne Hazes, die zich tijdens haar zwangerschap gekscherend ’zwangeres’ noemde, is op Instagram openhartig over hoe haar lichaam na de bevalling is. Zo laat ze weten tijdens haar zwangerschap 30 kilo te zijn aangekomen en noemt haar buik ’een zooitje’.