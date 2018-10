Welkom aan boord stijgt op met half miljoen kijkers

In Welkom aan boord wordt een inkijkje gegeven in het reilen en zeilen van luchtvaartmaatschappij Transavia. De camera volgt daarvoor een aantal medewerkers in en buiten de toestellen die dagelijks reizigers naar hun vakantiebestemmingen brengen.

Het SBS6-programma moest het opnemen tegen onder meer de TV Show op NPO1 en The Talent Project op RTL4. Deze programma’s scoorden, met respectievelijk 876.000 en 767.000 kijkers, aanzienlijk beter. Het Journaal van acht uur op NPO1 was met ruim 1.8 miljoen kijkers het best bekeken programma, gevolgd door Flikken Rotterdam (NPO1, 1.256.000 kijkers) en De Wereld Draait Door (NPO1, 1.191.000 kijkers).