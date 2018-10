Prins Harry bij opening ’zijn’ Invictus Games

Aan de vierde editie van het internationale paralympisch sportevenement doen vijfhonderd atleten mee, onder wie 24 uit Nederland. Alle deelnemers zijn militairen en veteranen die lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt in de uitoefening van hun taken. Invictus is Latijn voor ongeslagen. Het staat voor het doorzettingsvermogen van de gewonde militairen en veteranen.

De vijfhonderd deelnemers zijn afkomstig uit achttien landen. Het evenement bestaat uit elf verschillende sportonderdelen. De Nederlandse (oud-)militairen doen mee aan onder meer atletiek, wielrennen, handboogschieten, rolstoeltennis en rolstoelbasketbal en tennis.

De eerste editie van de Invictus Games was in 2014 in Londen, daarna waren het Orlando (VS, 2016) en Toronto (Canada, 2017). Volgend jaar zijn de spelen in Den Haag.