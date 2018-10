„Zij is toch mijn koningin, ik was tien toen ze begon”, zegt de EO-presentator in het AD. „Ik weet dat ze gelovig is, ik ben benieuwd naar haar ontwikkeling en hoe zij aankijkt tegen geloof in Nederland deze tijd. We hebben haar benaderd, de afwijzing is al een tijdje binnen. Ik wil het nog wel eens proberen. Als ze echt niet wil, dan Peter R. de Vries. Alleen vraagt hij geld en dat willen we niet betalen. Dat wordt onderhandelen.”

Van den Brink sprak met veel mensen die niet meer geloven. Een aantal van deze gesprekken heeft hem in het bijzonder ontroerd. „Emoties voelde ik meestal wanneer een gast vertelde over een ingrijpend moment uit zijn of haar leven. Ik herinner me Johan Derksen die vertelde over zijn vrouw die overleed, Harry Vermeegen die jong zijn moeder verloor. Als dan gelovigen domme dingen tegen je zeggen, kan ik me voorstellen dat dat iets doet met jouw geloof. De pastoor probeerde Vermeegen te troosten met de woorden God is goed, terwijl dat op zo’n moment niet zo voelt. En Derksen zei dat hij veel meer had aan de steun van zijn vrienden dan aan de woorden van een ouderling.”

De honderdste aflevering van Adieu God?, met minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, is zondagavond te zien op NPO 2.