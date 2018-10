Actrice Abbey Hoes gechanteerd door hacker

Nadat haar foto’s waren verdwenen, haar naam was veranderd en er slechts nog een onduidelijke foto te zien was, ontving de Gouden Kalf-winnares een bericht van de hacker, met daarin het verzoek of ze 2.000 dollar wilde overmaken, in ruil voor haar account.

Ⓒ Instagram

Abbey gaf echter nul op het rekest en liet weten niet over de brug te willen komen. „Het spijt me dat ik je dit moet vertellen, maar ik ben geen ’social influencer’, die gaat betalen om iets als een Instagram-account terug te krijgen. Dat slaat gewoon nergens op. Ga alsjeblieft achter je computer vandaan en geniet van het leven. Ik hoop dat je een leuke hobby vindt!”

Uiteindelijk lukte het de Petticoat-actrice om, met de hulp van vrienden en werknemers van Instagram, haar account weer terug te krijgen. In haar eerste post schrijft ze: „Vrienden, ik ben weer terug! Je hoort hier weleens over, maar je beseft niet dat het jezelf ook kan overkomen. Waarschijnlijk, omdat ik niet kan begrijpen dat er mensen zijn die hier ook maar een beetje plezier uit kunnen halen. (...) En nu, lieve hacker, richt ik mij tot jou. Zoals je ziet, het gaat je niet lukken om mij klein te krijgen. Doe iets met je leven en laat anderen met rust!”