Bezoekers naar EHBO bij optreden Martin Garrix

„De EHBO’ers hebben iedereen met klachten kunnen helpen”, verklaart een woordvoerder van het evenement aan het ANP. De zaal hoefde niet te worden ontruimd en er is niemand aangehouden, zegt de politie.

Op Twitter reageert de dj op incident. „Ik kan er niet bij met mijn hoofd dat mensen pepperspray meenemen naar een feest en het voor iedereen verzieken. Mijn goal is om er voor te zorgen dat iedereen een leuke tijd heeft en dan is het zo jammer dat een paar idioten het voor iedereen verpesten.”

Zaterdagavond presenteert het Britse tijdschrift DJ Mag tijdens het evenement de Top 100 van beste dj’s wereldwijd. Martin Garrix is al twee jaar op rij lijstaanvoerder. De Belgische dj’s Dimitri Vegas & Like Mike stonden in 2017 tweede, Armin van Buuren op drie.