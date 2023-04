AvroTros: ’Mia en Dion zongen lied prima in beschermde omgeving’

Volgens AvroTros brachten Nicolai en Cooper hun nummer „prima ten gehore in een beschermde omgeving”, zoals in de studio, tijdens de repetities of bij AvroTros. Vrijdag maakte het duo in Khalid & Sophie bekend het nummer te hebben aangepast. De artiesten zingen hun lied tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival anderhalve octaaf hoger. Dat is ook toegestaan, liet een woordvoerder weten.

Nicolai en Cooper zongen hun nummer tweemaal eerder live op pre-party’s van het songfestival. Zowel in Madrid als in Amsterdam lukte het hen niet om het hele nummer zuiver te zingen. Nadat het de tweede keer was misgegaan, zijn de zangers om tafel gegaan met hun team om tot een oplossing te komen. Ook Duncan Laurence schoof daarbij aan.

Op 9 mei vertegenwoordigen Nicolai en Cooper Nederland in de eerste halve finale tijdens het songfestival in Liverpool.