Anouk verbiedt kinderen sociale media

„Ik hou van normen en waarden”, zegt de moeder van zes kinderen, die vorig jaar een ingreep heeft laten uitvoeren waardoor ze niet meer zwanger kan raken, in AD Magazine. „Spreken met twee woorden. Niet dat zeurderige ’jahaaa’ als antwoord. Dan luister ik gewoon niet. En er wordt niet gescholden. Ze zeggen nog geen shit. Dat wordt chips. Dat pik ik niet. Als er een begint, dan doet nummer twee het ook. Ik scheld zelf heus weleens, maar minder dan vroeger. En altijd buitenshuis.”

Ook wat betreft sociale media, heeft Anouk duidelijke richtlijnen. „Ik verbied het. Het is een waste of time. Als je uit huis bent, oké. Mijn zoon van 16 is in augustus naar Florida vertrokken. Hij zit op een high school en wil zijn droom waarmaken en basketballer worden. ’Mam, mag ik nu op Instagram’, vroeg hij. ’Dan kunnen mensen me volgen, hoe ik speel.’ Oké, zei ik, maar dan wil ik het account wel samen beheren. Ik kan dus meekijken en dingen eraf halen. Dat is ook al gebeurd, ja. Ik wil geen gekke selfies in badkamers. Dingen zijn terug te halen op internet. Daar kun je spijt van krijgen. Ik vind dat ik als ouder een taak heb mijn kinderen daarin te begeleiden.”

De zangeres is selectief met het meenemen van haar kinderen naar haar optredens. Ze gaan niet kijken als hun moeder op een festival staat. „Wel bij één grote show, als ik die doe. Ze vertellen me daarna wel hoe achterlijk ze me vonden bewegen. ’Mam, dat kan écht niet meer hoor, dat dansje.’ Of ik heb weer iets gezegd. Phoenix zei vorig jaar: ’Mama, zei jij nou fuck op het podium? Bad word.’ Dan denk ik: dat heb ik in ieder geval goed gedaan.”