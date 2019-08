Deze rol zou Imanuelle Grives spelen in de film Suriname

Leysner bevestigt aan Shownieuws dat haar rol inderdaad drugsgerelateerd is. „Het is wel een crime-film waarbij alles wat maar met criminaliteit te maken heeft naar voren zal komen en drugs is daar zeker één van.”

Grives zou het liefje spelen van één van de familieleden van de hoofdpersoon. „Het is inderdaad zo dat binnen haar rol scènes zijn die met drugs te maken hebben.”

Afgelopen vrijdag werd bekend dat het verhaal van de actrice gebaseerd was op haar voorbereiding voor een rol in Suriname. Fajah Lourens liet toen namelijk weten dat ze de rol overgenomen had. Leysner had naar eigen zeggen achter de schermen „flink contact” met meerdere partijen. „We hebben ook echt delen van het script gedeeld met haar advocaat. We hebben echt een verklaring afgegeven.”

Grives zit op dit moment nog vast in België.