Sonja Silva voor de vierde keer getrouwd

„Bitterzoet, maar ik voel me ongelooflijk gelukkig”, schrijft Sonja zaterdag op Instagram. In het bericht vertelt de 41-jarige oud-TMF-vj dat ze opnieuw is getrouwd, omdat ze het de vorige keer niet uitgebreid wilde vieren vanwege het overlijden van haar vader, kort voor het huwelijk.

Samen met haar broers en tante is ze daarom deze week naar Kaapverdië gegaan om haar vader ’terug te brengen’, zoals ze hem destijds had beloofd. „Het was gewoon te pijnlijk. We hadden elkaar beloofd dat we het huwelijk op een dag over zouden doen en een kleine vier jaar later is het dan toch zover gekomen! We hebben onze huwelijksgeloften vernieuwd en hij zei ja! Alweer!”

De actrice, die speelde in series als Onderweg Naar Morgen en Penoza, trouwde in 2004 met Eddy Stuy, met wie ze zoon Damian (14) kreeg. In 2012 strandde haar huwelijk met Declan Vermaat.