Moeder Linda en John de Mol overleden

De moeder van JOHN DE MOL en zijn zus LINDA is overleden. HANNIE DE MOL, sinds drie jaar weduwe van zanger en oud-Conamusdirecteur JOHN DE MOL SR., stierf gisteren een aangekondigde dood. Ze werd 82 jaar. Hannie leed al jaren aan Alzheimer en werd, zoals Linda een paar maal in hara eigen blad berichtte, liefdevol verzorgd op een plaats waar zij in goede handen was.

Vijf jaar geleden zorgde Linda voor een ontroerend moment in Koninklijk Theater Carré waar zij zojuist haar, zoveelste, Televizierster in ontvangst had genomen. Spontaan, maar met zorgvuldig gekozen woorden, maakte de presentatrice van de gelegenheid gebruik om niet alleen het publiek en vooral de mensen die dat jaar weer op haar hadden gestemd te bedanken, maar ook om haar beide ouders in het zonnetje te zetten.

Eerbetoon

Linda zei: ,,Tot slot wil ik me nog heel kort even richten tot mijn ouders, die thuis op de bank zitten te kijken en die natuurlijk apetrots zitten te zijn met een genomineerde kleinzoon, een genomineerde zoon en een genomineerde dochter. En ik wil dat jullie weten dat wij op onze beurt heel erg trots op jullie zijn en heel blij zijn dat we jullie nog hebben en ik wil deze Ster aan jullie opdragen.”

Achteraf had Linda’s persoonlijke eerbetoon in die veelbekeken live-uitzending niet op een beter moment kunnen komen en was het maar goed dat zij er niet tot weer een volgende tv-prijs mee gewacht had.

Wat Linda op die TelevizierRing-avond in oktober nog niet kon vermoeden, was het aanstaande drama dat op dat moment toch al moet hebben gesluimerd en dat ervoor zorgde dat donkere wolken zich samenpakten boven het geluk van de familie, waar de laatste jaren maar geen einde aan leek te komen.

De ellende begon in december, nu precies vijf jaar geleden. Toen kort na elkaar, de toen 80-jarige John de Mol te horen kreeg dat hij leed aan een ernstige en agressieve vorm van longkanker. Bij zijn Hannie openbaarde zich vrijwel tegelijkertijd de ziekte van Alzheimer. Voor beiden leken de vooruitzichten zich in korte tijd alleen maar te verslechteren.

John de Mol zou, mede dankzij chemokuren waaraan hij nog vol goede moed begon, nog twee jaar met zijn ziekte leven. Toen hij overleed was Hannie al dermate in haar eigen leefwereld teruggetrokken dat het besef dat haar man er niet meer was nooit meer ten volle tot haar doordrong.

John en Hannie de Mol hadden een bijzonder huwelijk, met bijzondere kinderen. Als zoon van zijn een muzikale vader die al speelde met onlangs overleden EDDY CHRISTIANI zocht ook hij zijn heil in de muziek.

Als zanger timmerde hij jaren aan de weg, verhuisde van Den Haag naar ’t Gooi om daar in verschillende orkesten het geluk te beproeven en zette zich later met Conamus in voor de promotie van de Nederlandse muziekwereld en onze jaarlijkse inzending naar het Eurovisie Songfestival. Met Hannie was John de Mol sr. jarenlang en overal in Europa aanwezig om RUTH JACOTT, MARIBELLE, FRIZZLE SIZZLE en al die andere deelnemers aan te moedigen. In Nederland volgden ze de carrieres van John en Linda en later die van Johnny jr. op de voet en met gepaste trots, maar nooit lieten zich voorstaan op de internationale successen van hun kinderen en de enorme status die zowel hun zoon als hun dochter op eigen kracht bereikten.

De dood van Hanny kwam voor de familie toch nog onverwacht, wat valt op de maken dat John de Mol een avond eerder in de studio nog tot laat in de weer was met de opnamen van een nieuwe tv-kwis; precies zoals zijn ouders hem zo graag zagen doen.