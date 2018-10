’Waardeloze poging van Bill Cosby’

De aanklagers beschrijven de moties van Cosby’s advocaten als ’waardeloos’ en vinden het niet waard om er ook maar een hoorzitting aan te wijden. „De bezwaren die hij opwerpt in zijn motie, bevatten geen nieuw bewijs, de meesten zijn al eens afgewezen en ze zullen dan ook niets opleveren”, zegt officier van justitie, Kevin Steele. En spottend: „Cosby heeft nu zijn dagen, maanden en jaren in de rechtszaal wel gehad.”

Cosby is ondertussen toe aan zijn vierde team van advocaten die hem moeten verdedigen. Dit team probeert de rechter nu zover te krijgen dat hij Cosby een nieuwe hoorzitting en een rechtszaak begint. De rechter zou volgens hen eerder ’bevooroordeeld en onethisch’ zijn geweest. Op zijn minst hopen ze de rechter zover te krijgen dat hij Cosby op borgtocht vrijlaat in afwaching van hoger beroep.

Als rechter Steven O’Neill de motie afwijst, kan het team van Cosby de zaak nog voorleggen aan een hogere rechtbank waar drie rechters dan zullen oordelen. Ondertussen zit de gevallen komiek nog steeds in een aparte cel in de gevangenis in Phoenix.

Hij werd in april schuldig bevonden aan drie gevallen van seksueel misbruik. Bij de strafbepaling eind september werden deze samengevoegd, waarop de gevallen komiek werd veroordeeld tot drie tot tien jaar cel. Meteen na die uitspraak gaf het juridische team van de The Cosby Show-acteur al aan dat zij in beroep zouden gaan.

