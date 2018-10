Komen Ariana Grande en Pete Davidson ooit weer bij elkaar?

Een vriend van Davidson sprak hem onlangs. „Hij kon alweer grapjes maken. Hij houdt nog steeds van Ariana en ziet echt een toekomst met haar. Maar voor nu weet hij dat het het beste is dat ze even uit elkaar zijn.”

Een andere bron vertelde aan The Sun dat Ariana Grande wel degelijk een heel definitieve keuze heeft gemaakt. „Ze was kapot van de dood van Mac Miller en Pete kon daar niet mee omgaan. Ze realiseerde zich toen dat ze een volwassen man nodig heeft aan haar zijde, die haar kan steunen. En dat is dus niet Pete.”

Ook een insider van het koppel die met The Post praatte, denkt dat hun relatie voorgoed over is. „Ik denk niet dat ze eigenlijk ooit de kans hebben gehad om elkaar echt goed te leren kennen.” En een ander: „ Ik heb nooit gedacht dat deze relatie zou standhouden. Ik wenste het hen van harte toe, maar het is bijna onmogelijk om een serieuze relatie te hebben als iedereen elke stap van je volgt.”

Volgens hem zou Pete altijd al gezegd hebben dat Ariana ’niet zijn league was’. „En ja, dat geloofde hij echt. Hij kwam met haar ook in een compleet andere wereld terecht; ineens was hij voortdurend in de spotlight.”