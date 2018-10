Ronnie Flex lanceert kledinglijn met verrassingsconcert op dak

„Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in style en mode”, vertelde Ronnie bij de lancering. Hij was dan ook blij dat kledingwinkelketen Coolcat hem de kans gaf om een modelijn te ontwerpen. In het verleden heeft de rapper al eens wat t-shirts op de markt gebracht. „En ook andere kledingstukken”, zei hij.

Voor zijn kledinglijn heeft Ronnie zich laten inspireren door de rappers die nu populair zijn. Namen wilde hij niet noemen. „Gewoon de stijl van alle rappers”, zei hij. Het leek nog even of sommige van zijn outfits van een bekend kledingmerk waren gekopieerd, meldde RTL Boulevard, maar bij navraag bij het management, bleek de rapper alles van tevoren goed gecheckt te hebben en geen problemen te voorzien.