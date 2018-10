Hailey Baldwin maakt gebruik van naam Bieber

Dat blijkt uit documenten die The Blast in bezit kreeg. Op tien oktober registreerde het 21-jarige model zowel haar eigen naam als die van Bieber als de afkorting HRB3. Dit deed ze onder de naam van haar eigen bedrijf, Rhodedeodato Corp. Haar bedrijfsnaam is een afgeleide van haar eigen tweede naam Rhode en haar moeders meisjesnaam Deodato.

Justin en Hailey verloofden zich in juli en ze bleken in september getrouwd te zijn.

