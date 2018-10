Tina Turner praat voor het eerst over dood van haar zoon

In het gesprek vertelde de zangeres dat ze maar niet kan uitvinden wat het is dat haar zoon deed beslissen zijn leven te nemen. Hij had volgens haar zoveel om voor te leven. Hij had zelfs de liefde gevonden. „Ik weet nog steeds niet wat hem over dat randje bracht. Want juist op dat moment vertelde hij me dat hij nog nooit een vrouw had ontmoet voor wie hij zoveel voelde.”

„Ik zou haar ontmoeten op zijn verjaardag in augustus. Craig had het appartement versierd dat ik jaren geleden voor hem gekocht had. Hij had een nieuwe baan bij een prominent vastgoedbedrijf in Californië, waar hij erg blij mee was.”

Volgens Tina was hij wel het type persoon dat zich moeilijk uitte, en ze vermoedt dat hij leed aan eenzaamheid toen hij zichzelf in juli neerschoot. „Maar tegelijk vraag ik me af: waarom belde hij dan niet zijn nieuwe vriendin die hem zo blij maakte? Hij was een introvert persoon, erg verlegen. Als ik onze laatste gesprekken opnieuw voor de geest haal, dan merk ik een verandering. De laatste paar keren dat we praatten, hadden we andere gesprekken en dat wist ik niet tot zijn zelfmoord.”

