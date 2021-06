Marilyn Manson gaat zichzelf aangeven

Buitenland

21 leden van al-Shabaab geëxecuteerd in Somalië

Een groep van 21 leden van al-Shabaab is zondag in Somalië in het openbaar geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor zover bekend de eerste keer dat zo’n groot aantal leden van de terreurorganisatie in een dag tijd ter dood is gebracht.