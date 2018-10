Anouk heeft zich laten steriliseren

Dat vertelt ze in het AD. Anouk kreeg met vier vaders zes kinderen: Benjahmin (16), Elijah (14) Phoenix (13), Jesiah (8) en Sion (4). Haar jongste dochter Jelizah (2) kreeg ze met haar huidige vriend, basketbaltrainer en MMA-vechter Dominique (23). „Eigenlijk had ik nog meer kinderen gewild, het liefst van één partner. Maar het is anders gelopen”, vertelt ze.

„Het is wel goed zo. Ik heb zes gezonde kinderen. Meer komen er niet. De laatste ging best wel moeilijk. Vóór Jelizah heb ik een aantal miskramen gehad. Je moet het noodlot niet tarten.” Haar vriend stelde nog voor dat hij zich liet steriliseren, maar daar vond ze de 23-jarige veel te jong voor. „Stel dat er iets met mij gebeurt? Dan mag ik toch voor hem hopen dat hij nog een leuk iemand vindt. En als zij dan nog kinderen willen... Hij wil het niet horen, maar voor mij is het gewoon klaar. Het is goed zo.”