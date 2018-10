Wendy van Dijk rekent zichzelf, Chantal en Linda tot tv-top

Volgens Ruud volgt er na deze drie vrouwen ’heel lang niets’. Wendy beaamt dat. „Ik denk wel dat wij de drie televisievrouwen zijn die echt behoorlijk lang al programma’s mogen maken, dus dat ben ik wel met je eens ja, dat is wel cool.”

Wendy kan goed met haar collega Chantal opschieten, laat ze weten. „Wij hebben natuurlijk Janzen & Van Dijk gemaakt met z’n tweetjes. Het concept voelde niet goed. Tussen ons voelt het super goed. We hebben heel veel lol gehad.”

De opmerking van Ruud de Wild over haar gewicht, vindt ze niet zo lollig. „Ik vind het wel vervelend. Het voelt natuurlijk wel als bodyshaming. Op social media krijg je daar echt mee te maken. Als je naar mijn moeder kijkt, zie je hetzelfde. Het is echt bouw, het is echt DNA. Daarnaast ben ik natuurlijk wel altijd sportief.”