Niall Horan schrijft voor volgend album

Zijn album Flicker is nu een jaar oud en na het uitkomen van dat solo-album volgde zijn tournee. Op Instagram bedankt hij iedereen die het album steunde. „Het was mijn eerste album en ik voel me er extreem gepassioneerd over. Ik hield ervan om de hele wereld over te gaan en het voor jullie te laten horen. Jullie reacties op elk liedje te zien, maakte me zo gelukkig.”

Dan kondigt Niall Horan aan dat zijn fans een volgend album kunnen verwachten. „Het is tijd voor mij om de volgende te schrijven en jullie zullen de eersten zijn die weten wanneer ik het af heb.”

In juli liet het voormalig One Direction-lid al weten dat hij een paar maanden vrij wilde nemen, nadat zijn tour in september klaar is. Het lukte hem toen niet om tijdens zijn tour liedjes te schrijven. „Je moet je daar voor 100% gefocust op kunnen zijn”, vertelde de 24-jarige Britse zanger toen.

Bekijk ook: Niall Horan neemt pauze na tour