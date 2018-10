Avicii op nummer 15 van DJ Mag Top 100

Avicii maakte in april dit jaar een eind aan zijn leven. Zijn ouders verklaarden dat hij de druk van de ’machine’ niet meer aan kon, de wereld waarin hij zo succesvol was, is hem fataal geworden. Maar ook tijdens het Amsterdam Music Festival blijkt dat hij in die wereld niet vergeten wordt.

De vijftiende plek lijkt een eerbetoon, temeer daar hij het vorig jaar moest doen met plek 28 in de top 100, terwijl hij eerdere jaren nog wel eens in de top 3 wist te komen. Ook uit de reacties op zijn vijftiende plek blijkt dat de fans nog veel respect voor hem hebben. „Legende” vinden zij. En: „Een absoluut talent.”