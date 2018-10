Martin Garrix weer beste dj van de wereld

Martin Garrix staat voor de derde keer op nummer 1 in de DJ Mag Top 100, de wereldranglijst van dj’s. Van tevoren stond hij dan ook met stip bovenaan op het lijstje kanshebbers. De dj/producer die de dancewereld nu al drie jaar domineert, sloot in februari nog de Olympische Spelen af achter zijn draaitafels.

Dj Hardwell, die er een tijd tussenuit gaat, eindigde op de derde plek. Hij wisselde ten opzichte van vorig jaar met nummer 4 Armin van Buuren. Beide djś werden in het verleden ook gekroond tot de beste dj ter wereld. Dj Tiësto viel net buiten de top 5 met een zesde plek. De Franse dj David Guetta, in het verleden al eens de nummer 1 van de wereld, nam de vijfde plek over van Tiësto.

Ook de Nederlandse dj’s Don Diablo en Afrojack staan in de top tien, respectievelijk op nummer 7 en 8.

