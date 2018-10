Meghan doet het rustiger aan in Sydney

Harry en Meghan hebben zaterdagavond de Invictus Games in Sydney geopend. Aan de vierde editie van het internationale paralympisch sportevenement doen vijfhonderd atleten mee, onder wie 24 uit Nederland. Alle deelnemers zijn militairen en veteranen die lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt in de uitoefening van hun taken.

„Jullie zijn de rolmodellen voor ons allemaal, en jullie gaan de komende week een hel van een show geven”, vertelde prins Harry de deelnemers in zijn toespraak.

Zondagochtend was Meghan afwezig terwijl Harry keek naar wielrennen. Maandag bezoekt het paar Fraser Island, het grootste zandeiland ter wereld. Het koninklijke paar reist daarna door naar Tonga en Fiji. Vrijdag zijn Harry en Meghan weer bij de Invictus Games om vervolgens via Nieuw-Zeeland terug naar huis te vliegen.