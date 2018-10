Uitkateren op laatste dag ADE

Wie op zondag nog niet genoeg heeft gefeest kan uitkateren op het gratis toegankelijke festival ADE Hangover in de NDSM-werf, de afsluiter van het festival. De dj’s spelen passende sets bij de zondagssfeer om de kater te verwerken.

Bezoekers konden deze 23e editie van het ADE op tweehonderd locaties door de hele stad naar optredens. Zo was het Scheepvaartmuseum voor het eerst een ADE-locatie en konden feestgangers ook terecht op Amsterdam Centraal Station. De drie ADE-feesten die gepland stonden in de Bijlmerbajes werden geannuleerd, in verband met problemen met de vergunning.