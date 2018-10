Victoria Beckham twee dagen in tranen

Victoria zou kapot zijn van de uitspraken waarin David hun huwelijk ’gecompliceerd’ en ’hard werken’ noemde. „Ze heeft geen idee waarom hij zulke ongevoelige dingen zegt en haar publiekelijk zo in verlegenheid brengt. Zoals je je kunt voorstellen, was het als een bom die afging in huize Beckham toen ze erachter kwam”, onthult een vriend van Posh Spice. „Ze is er kapot van en ze heeft twee dagen gehuild.”

Door de uitspraken van David doen er opnieuw geruchten de ronde dat zijn huwelijk met Victoria in zwaar weer verkeert. Een paar maanden geleden was dit ook al het geval. Het paar ontkende toen dat er problemen waren. Om dit keer aan de roddels te ontsnappen, vertrok Victoria naar een luxueus kuuroord in Baden-Baden.

Het koppel herenigde zaterdag om naar Australië te gaan waar ze prins Harry en zijn vrouw Meghan ontmoetten voor de opening van de Invictus Games. Volgens insiders zullen ze zich als één front presenteren, maar brokkelt hun huwelijk af. Zo kocht David vorig jaar voor het eerst sinds ze 19 jaar geleden trouwden een huis op zijn eigen naam. Ook nam de voormalig stervoetballer afscheid van manager Simon Fuller die 23 jaar lang het Beckham-imperium runde. Fuller blijft Victoria’s carrière managen, maar David heeft nu een eigen team hiervoor opgezet.