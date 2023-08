Gravin Eloise bezoekt Praag: ’Vlucht gemist dus vandaag pas aangekomen’

Op haar Instagram deelt de 21-jarige Eloise foto’s van restaurantjes en de omgeving. Ook in het buitenland is de gravin bezig met het milieu, benadrukt ze. „Ook in het buitenland alleen maar tweedehands”, schrijft ze bij een foto van een winkeltje. „En eigen tas mee.”

De reis naar Tsjechië ging echter niet helemaal voorspoedig. „Gister vlucht gemist dus vandaag pas aangekomen! Oeps”, liet Eloise dinsdag weten vanaf het vliegveld.

Video: de gravin kwam onlangs nog groot in het nieuws toen ze een jongen op een terras aansprak op racistische uitspraken. Hij deed dit in het kader van een televisieprogramma. Gravin Eloise was hier niet van op de hoogte.