Priyanka Chopra dolgelukkig voor Meghan

„Als vriendin kan ik niet anders dan zeggen dat ik echt heel enthousiast ben”, vertelt Priyanka aan People. „Ik denk dat het een nieuwe fase in het leven van iedere vrouw is en ik hoop dat het voor Meghan precies wordt wat ze ervan verwacht.”

Hoewel Meghan inmiddels hertogin van Sussex is, is de vriendschap tussen haar en Chopra niet veranderd. „Ik denk dat vriendschap afhangt van hoe persoonlijk de relatie is. Soms ben je alleen vrienden op het werk, dat is heel anders. Maar bij een echte vriendschap als de onze maakt het niet uit wat er gebeurt, je blijft gewoon bevriend.”