Dude, Where's My Car?-regisseur overleden

Producer Ross Putman, die met Leiner samenwerkte aan The Young Kieslowski maakte het nieuws bekend op Facebook. „Vandaag ontdekte ik dat mijn vriend en collega Danny Leiner is overleden na een lang ziektebed. Danny was een van de producers met wie ik aan mijn eerste film werkte. Hij wilde niet alleen graag het werk met ons nieuwkomers delen, maar leerde ons ook heel veel over het werk”, schrijft hij. „Danny was scherp, slim en cynisch. Hij had liefde voor cultuur en komedie. Het is nog niet echt tot me doorgedrongen, maar de wereld is een goede verloren.”

De regisseur regisseerde naast de populaire comedyfilms ook afleveringen van series als The Sopranos, Arrested Development, The Office en Gilmore Girls.