Matt Simons haalt inspiratie uit ongeluk

„Voordat ik verliefd werd, had ik veel negatieve gevoelens. Toen ik twintig was, voelde ik me verloren en hopeloos”, vertelt Simons aan Nu.nl. „De muziek die ik voor mijn nieuwe album heb geschreven gaat meer over die tijd dan over hoe gelukkig ik nu ben, want daar kun je niet zo veel over schrijven als je het interessant wil houden.”

Volgens de zanger is het dan ook veel moeilijker om over geluk te schrijven. „Het is lastig om iets unieks te zeggen over geluk. Het is eendimensionaal, terwijl er zo veel verschillende types somberheid zijn.”