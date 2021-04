Politieserie The Rookie opgeschrikt door echte schoten op de set

Alhoewel de schoten in de richting van de beveiliging werden afgevuurd, is er niets bekend over een ruzie of andere oorzaak. In de buurt zouden gangs actief zijn en het is niet duidelijk of de schietpartij überhaupt iets met de opnames te maken had.

Hoofdrolspeler Nathan Fillion was volgens TMZ aanwezig op de set. Na het incident heeft het team dat aan ABC-serie The Rookie werkt de omgeving verlaten. Er stonden voor later op de dag sowieso al opnames op een andere locatie gepland.