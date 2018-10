Moeder Tara Reid overleden

„Vandaag was een van de meest verschrikkelijke dagen uit mijn leven. Mijn moeder Donna Reid is zojuist overleden. Mijn hart is gebroken. Wie moet ik nu elke dag bellen, wat moet ik doen?”, schrijft Tara zaterdag op Instagram bij een foto van haar ouders.

„Twee jaar geleden moest ik al afscheid nemen van mijn vader en ik heb nog nooit zoveel pijn gehad. Nu ben ik ook mijn moeder kwijt. Eén ding is zeker, ze zij nu wel weer samen. Man en pap, ik houd van jullie!”

In augustus liet Tara al weten dat haar moeder ernstig ziek was. Het is nog niet bekend waaraan Donna Reid is overleden.