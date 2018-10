Tekstschrijver Margrietje overleden

Gispen was als tekstdichter mede-verantwoordelijk voor liedjes als Niemand laat zijn eigen kind alleen (Willy en Willeke Alberti), Margrietje (Louis Neefs), Geef mij je hand (Ciska Peters) en 't Is o.k., waarmee de groep Harmony Nederland in 1978 vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival.

Namens Leefbaar Utrecht was Gispen tussen 2001 en 2005 wethouder van Cultuur in Utrecht. „Hij regelde de bouw van Tivoli, het Nijntje museum kwam er door hem en hij bedacht de Utrechtse Wijkraden. Het was bovenal een lieve man. Mijn medeleven gaat vooreerst uit naar zijn familie. Toon deugde”, aldus Westbroek in een tweet.

Toon Gispen, die al enige tijd ziek was, werd tachtig jaar.