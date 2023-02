’Problematisch lied’ Tom Jones uit stadion in Wales verbannen

Het nummer zou zorgen voor controverse omdat het lied gaat over een moord op een vrouw door haar jaloerse partner. De beslissing om het nummer te verbieden volgt na het ontslag van Steve Philips, de directeur van de Welsh Rugby Union. Hij werd beschuldigd van seksisme, pesten en racisme.

Een woordvoerder van het Principality Stadion in Cardiff zegt tegenover BBC dat het lied van Jones „problematisch” is. Delilah was lange tijd een populair lied onder supporters van het rugbyteam van Wales. Jones, zelf afkomstig uit Zuid-Wales, trad in het verleden al eens voorafgaand aan een internationale wedstrijd op met het nummer.