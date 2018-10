Madonna deelt nieuwe muziek

De track verschijnt op Quavos nieuwe album Quavo Huncho. Madonna werkt zelf momenteel ook aan een nieuw album. Het is nog niet bekend of het nummer daar ook op komt te staan. Haar nieuwe werk komt naar verwachting in 2019 uit en bevat Portugese invloeden.

Ze lanceerde pas nog een nieuwe collectie verzorgingsproducten en parfum, maar Madonna is vastberaden muziek te blijven maken. „Tussen alle sprays en serums door, maak ik gewoon muziek. Ik kan niet stoppen met mijn dagelijkse werk”, vertelt Madonna aan Bang Showbiz.