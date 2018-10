Cate Blanchett vindt dat hetero-acteurs LGBT-rollen moeten blijven vertolken

Scarlett Johansson lag onlangs nog onder vuur omdat zij gecast was voor de rol van een transgender man in de film Rub and Tug, waarna de actrice zich besloot terug te trekken. Volgens Cate Blanchett had ze dit nooit hoeven doen. Ze stelt zelfs dat het onderdeel van je werk als acteur is om rollen te spelen waar je zelf geen ervaring mee hebt.

„Als acteur kun je je verdiepen in een bepaald tijdsbeeld, ervaringen of een historische gebeurtenis waar je nog niets vanaf wist”, reageert Blanchett in The Hollywood Reporter op alle commotie. „Maar het betekent ook dat je soms een personage speelt met compleet andere politieke overtuigingen dan de mijne. Ik vind het juist leuk om te onderzoeken wat zo’n karakter beweegt.”

Reality-tv

Cate zegt dan ook ’tot de dood te zullen vechten’ om rollen te kunnen spelen waar ze zelf geen directe ervaring mee heeft. Ze vermoedt dat de opkomst van reality-tv van grote invloed is geweest op de huidige situatie waarin gesteld wordt dat LGBT- rollen niet langer door hetero’s gespeeld zouden kunnen worden.

„Ik denk dat reality-tv een buitengewone impact heeft gehad op de manier waarop we een personage bekijken. Dat kan veel mogelijkheden bieden, maar het nadeel is dat we nu verwachten dat mensen enkel een diepe band kunnen vormen met een personage als ze zelf soortgelijke ervaringen hebben gehad.”