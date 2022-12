Sharon Osbourne ontslagen uit ziekenhuis

„Haar medische team heeft groen licht gegeven en ze is nu thuis. Dank aan iedereen voor de liefde en steunbetuigingen”, schrijft Jack. Wat er precies met zijn moeder is gebeurd, zegt hij niet. „Ik laat het aan haar over om hierover te vertellen als ze er klaar voor is.”

TMZ meldde zaterdag dat de 70-jarige vrouw van rockzanger Ozzy Osbourne vrijdag in het ziekenhuis was opgenomen na een „medisch noodgeval.”