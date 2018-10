Charlotte Crosby vreest zenuwinzinking

„Ik moet het echt wat rustiger aan gaan doen, anders krijg ik een zenuwinzinking”, vertelt Crosby in een exclusief interview aan The Sun. „Het is echt heel moeilijk. The Charlotte Show wordt opgenomen in drie maanden en er waren continu camera’s. Vanaf het moment dat ik wakker word tot het moment dat ik ga slapen, heb ik camera’s om me heen.”

Met al haar televisie-ervaring had Charlotte dan ook niet verwacht dat het zo zwaar zou zijn. „Er is zoveel druk. Omdat de camera’s zo verweven zijn in mijn leven, voel ik continu een strijd. Ik heb helemaal geen privéleven meer. Het is best wel eng, want je ziet ieder aspect van mijn leven.”

„Ik voel enorm veel stress”, gaat ze verder. „Ik heb het gevoel dat ik elk moment in huilen uit kan barsten. Ik moet echt rust nemen, maar dat lukt me niet. Het is alsof ik verslaafd ben. Ik denk steeds dat gelukkig zal worden als ik dit doe, maar ik blijf maar zoeken naar het volgende grote ding. Als ik zo doorga, word ik niet oud.